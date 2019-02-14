ФСК планирует разместить в 2019 году облигации на 20 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Объем заимствований Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") в 2019 году планируется на уровне 20 млрд рублей. Компания рассчитываем привлекать средства путем размещения облигаций, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Все будет зависеть от конъюнктуры. Я думаю, что речь может вестись о 20 млрд рублей в виде облигационных займов. Но эта сумма будет корректироваться в зависимости от необходимости", - сказал он, отметив, что ФСК пока не планирует размещение евробондов.

В октябре прошлого года сообщалось, что ФСК в 2018 году снизила план заимствований до 20 млрд рублей с 30 млрд рублей.

ФСК ЕЭС - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Основным акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".