МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. АО "Роснано" вышло из портфельной IT-компании Quantenna Communications, получив за пакет ее акций $43 млн, сообщает пресс-служба "Роснано" в четверг.

"АО "Роснано" завершило выход из портфельной компании Quantenna Communications, лидера в области высокопроизводительных Wi-Fi решений. Пакет акций Quantenna был реализован через продажу акций на бирже на общую сумму $43 млн (2,8 млрд рублей), выход завершен в конце декабря 2018 года. С 2012 года, за время участия Роснано в Quantenna, стоимость пакета в рублях выросла более чем в четыре раза", - говорится в сообщении.

По словам управляющего директора по инвестиционной деятельности Управляющей компании "Роснано", генерального директора Rusnano USA Дмитрия Аханова, инвестиция в инновационную технологию сетей Wi-Fi оказалась одной из самых доходных в истории Роснано.

"На примере наших портфельных компаний из США мы видим эффективность модели технологического трансфера и открытия R&D-подразделений компаний в России - как для самих компаний, так и для "Роснано" как инвестора", - приводятся в сообщении его слова.

О Роснано и Quantenna

Компания Quantenna разрабатывает и производит чипы и модули для Wi-Fi-оборудования по технологии 45 нанометра и 28 нанометра.

В октябре 2016 года Quantenna завершила IPO на бирже NASDAQ, на котором привлекла более $100 млн. Помимо Роснано, инвесторами Quantenna выступали крупные венчурные фонды (Sequoia Capital, Venrock, Sigma Partners, DAG), а также стратегические инвесторы в телекоммуникации (Telefonica, CSR, Swisscom).

У компании действует в России ООО "Квантенна Комьюникейшенз", разработавшее платформу облачной Wi-Fi-аналитики и мониторинга, которая удаленно диагностирует и устраняет неполадки в работе сети.

АО "Роснано" является одним из ведущих российских институтов развития и занимается развитием наноиндустрии в России. Развитием инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий в стране занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Председателем правления фонда является председатель правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Анатолий Чубайс.