РЖД и Дагестан договорились о развитии инфраструктуры и пассажирских перевозок

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) будет работать над улучшением транспортного обслуживания предприятий и населения Республики Дагестан. Соответствующее соглашение, рассчитанное на 2019-2024 годы, подписали в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и глава Дагестана Владимир Васильев, говорится в сообщении РЖД.

В числе основных векторов взаимодействия - модернизация железнодорожной инфраструктуры для освоения перспективных объемов транзитных перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг", разработка и реализация дорожной карты по увеличению объемов перевозок в направлении Махачкалинского морского торгового порта, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В сфере пассажирских перевозок соглашение предполагает проработку вопроса по развитию маршрутной сети пригородных поездов, обновлению парка пассажирских вагонов и вокзальной инфраструктуры, внедрение новых сервисных услуг для пользователей услуг железнодорожного транспорта.

По итогам 2018 года грузооборот в Махачкалинском регионе составил более 6,5 млрд ткм против 5,7 млрд ткм в 2017 году. Наибольший объем перевозок пришелся на строительные грузы (более 1,4 млн т), промышленные товары (около 138 тыс. т), нефть и нефтепродукты (около 75 тыс. т). В минувшем году в границах Махачкалинского региона в дальнем и пригородном сообщении перевезено свыше 1,2 млн человек, что на 19,5% больше, чем в 2017 году.