"Мираторг" приступит к строительству второй овцеводческой фермы под Тулой в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" начнет строительство второй фермы по производству ягнятины в 2019 году в Тульской области. Площадка разместится в Тепло-Огаревском районе региона, сообщил ТАСС в четверг президент холдинга Виктор Линник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Первая в России промышленная овцеводческая ферма стоимостью 2,8 млрд рублей открылась в сентябре 2018 года в Курской области. В октябре "Мираторг" и Тульская область заключили инвестсоглашение о создании индустриального производства ягнятины за 6 млрд рублей.

"С этого года начинаем строить второй проект в Туле, третью [ферму], если не ошибаюсь, тоже в Туле. А дальше мы посмотрим, у нас общее количество максимальное до 12 [ферм], где мы их "посадим" зависит от тех условий, которые нам предложат губернаторы или область", - сказал Линник.

В течение четырех-пяти лет холдинг планирует реализовать межрегиональный проект по возведению 12 овцеводческих комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой. Проект предусматривает общий объем инвестиций порядка 27,5 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.