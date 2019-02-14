КСК и Северо-Кавказский университет начали сотрудничество в сфере подготовки кадров

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) заключили пятилетнее соглашение в четверг на Российском инвестиционном форуме. По его условиям, КСК поможет организовать практику и стажировки для студентов вуза.

"СКФУ - это ключевой вуз на Кавказе, это флагман. Они активно участвуют в подготовке кадров, в том числе и для туристической отрасли. СКФУ будет готовить кадры, мы будем помогать с практиками, стажировками, у нас была и стипендиальная программа", - сообщил ТАСС после подписания документа гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.