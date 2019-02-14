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Российский инвестиционный форум - 2019

Акимов: итоги эксперимента по использованию беспилотных автомобилей подведут в 2021 году

Вице-премьер отметил, что после этого будет принято решение, выпускать ли массово беспилотные автомобили на улицы городов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Итоги эксперимента по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей планируется подвести в 2021 году, заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью телеканалу "Россия-24" на Инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы запустили сейчас большой эксперимент, подведем его итоги в марте следующего года и окончательные итоги - в 2021 году, после чего будем решать, готовы ли мы выпустить вообще массово беспилотные автомобили на улицы городов", - сказал он.

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по использованию на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей. Эксперимент стартовал с 1 декабря 2018 года в Москве и Татарстане, он продлится до 1 марта 2022 года, а его результатом должно стать подтверждение возможности эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к ним для разработки регламентов и документов.

Первые автомобили смогут появиться на дорогах уже весной 2019 года. Подготовка постановления шла в рамках рабочей группы НТИ "Автонет", в которую входят автопроизводители, Минпромторг, Минтранс, МВД, ФГУП "НАМИ", а также компания "Яндекс".

Теги
РоссияАкимов, Максим АлексеевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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