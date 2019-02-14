Севастополь и Ярославская область договорились о поставках вин и продукции машиностроения

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя и Ярославской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает поставку крымских вин в ярославские магазины и поставку ярославской техники в Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"У нас с Ярославской областью планомерно развиваются отношения <…> Конкретно мы взаимодействуем [в рамках соглашения] по поставкам продукции виноградарства и виноделия, [планируются] поставки вина в торговые сети Ярославской области. Что касается поставки промышленных товаров [из Ярославской области в Севастополь], то речь идет в первую очередь о приборостроении, машиностроении. Эти направления нам интересны - для наших предприятий: "Севавтодора", общественного транспорта", - сказал Овсянников.

Также в городе планируется достраивать современные суда на подводных крыльях "Комета 120М" для скоростных пассажирских перевозок. Ярославскому заводу "Вымпел" уже предоставлена площадка в районе Камышовой бухты, правительство готовится выделить дополнительные промышленные площади. Овсянников отметил, что между Севастополем и Ярославской областью уже подписано несколько соглашений о сотрудничестве, было несколько деловых визитов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в свою очередь добавил, что уже есть положительные результаты сотрудничества, в Севастополь поставляется ярославская продукция. "В дальнейшем мы планируем продолжить [сотрудничество]. Это и промышленность, и продукты питания, это фармацевтическое направление, закрепление наших связей в области культуры, туризма, образования", - уточнил Миронов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.