Господдержка промышленности будет осуществляться с помощью банковских субсидий

СОЧИ, 14 февраля, /ТАСС/. Господдержка промышленности будет переведена из формата госсубсидий в формат банковских субсидий, соответствующий документ сейчас финализируется и должен быть принят до конца первого квартала. Об этом сказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Сейчас мы финализируем нормативный акт правительства по консолидации мер поддержки в рамках банковской субсидии. Мы нашли компромиссное решение с бизнесом и с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти в части создания механизма субсидирования инвестиционных проектов, предэкспортного финансирования. В ближайшее время [будет одобрен документ], до конца первого квартала", - сказал он.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", новая система поддержки промышленности может отменить более 50 отраслевых госсубсидий, и унифицировать их в виде единой банковской субсидии под условие ежегодного роста экспорта. В случае неисполнения условий компаниям придется вернуть средства в бюджет, а в случае просрочки - заплатить штраф, писала газета.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.