ЦБ считает разумным подход не включать автоматически в ИПК граждан с низкими доходами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ считает разумным предложение включать граждан в новую систему пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала - в зависимости от их уровня дохода, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по совершенствованию пенсионной системы Юрий Воронин сообщил в интервью "Российской газете", что обсуждается порог по зарплате, выше которого люди будут автоматически вступать в систему отчисления части зарплаты на пенсию, а ниже - должны будут написать заявление для вступления в ИПК.

"Это предложение социального блока правительства: людям, у которых нет лишних денег и у которых коэффициент замещения достаточно хороший в силу низкой зарплаты, не предлагать легкий доступ к ИПК. При этом по их желанию они могут на обычных условиях там участвовать. Мы [ЦБ] исходим из того, что есть задачи у правительства снизить существенно уровень бедности. Поэтому мы считаем, что потенциально для них тоже интересно участвовать в ИПК. Когда мы начнем дискуссию по ИПК, это предложение тоже будет обсуждаться", - сказал Швецов.

"Если соцблок считает, что есть и можно выделить группы населения, которым ИПК в ближайшие годы не будет показан с точки зрения их профиля доходов и ожиданий по пенсии, то, наверное, это разумный подход, но надо изучить детали", - добавил он.

Как говорил финомбудсмен, высокооплачиваемые работники будут вступать в систему отчисления части зарплаты на пенсию автоматически, и для выхода должны будут заявить о своем отказе. Более низкооплачиваемые работники для вступления должны будут заявить о своем согласии. Порог зарплаты Воронин не назвал - это самая острая точка при обсуждении законопроекта.

При этом вступление в ИПК будет полностью добровольным. Концепция ИПК предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это часть своего личного заработка.

Те, кто вступил в систему по умолчанию, смогут выйти из нее в течение полутора лет, забрав все внесенные средства, говорил финомбудсмен.