Мосбиржа подготовила платформу для онлайн-открытия банковских вкладов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Московская биржа сообщила о технологической готовности электронной платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России, говорится в пресс-релизе организации. Доступ потребителей к платформе будет открыт после внесения необходимых изменений в законодательство.

Ранее, 31 января, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявлял, что маркетплейс по банковским вкладам будет готов технически через две недели, он также отметил, что ЦБ рассчитывает на достаточно быстрое принятие законодательства по части работы маркетплейса. Согласно первоначальному плану ЦБ, рабочую версию маркетплейса планировалось запустить 15 февраля. Но в конце 2018 года регулятор сообщил, что платформа будет запущена с опозданием. В качестве причины была указана необходимость доработки законопроекта, который Госдума не успевает рассмотреть к запланированному сроку.

Тестовая версия системы интегрирована с онлайн-витринами финансовых продуктов, банками, платежной системой и Регистратором финансовых транзакций (РФТ). Клиенты смогут выбрать вклад на порталах Банки.ру и Сравни.ру и оформить его на платформе, разработанной Московской биржей. Доступ на платформу предоставляется через ЕСИА (портал "Госуслуги"), а первичная идентификация клиента - через единую биометрическую систему. "Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции - пополнение, снятие, закрытие вклада", - отмечается в релизе Мосбиржи.

На сегодняшний день меморандум о сотрудничестве при реализации проекта "Маркетплейс" подписали 16 банков: "Ак Барс", Газпромбанк, "Держава", "Зенит", "Кубань Кредит", "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Связь-банк, Совкомбанк, СКБ-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Тинькофф банк", "Уралсиб", "Центр-инвест", Экспобанк. Также ЦБ ведет переговоры с ВТБ по вопросу присоединения к проекту маркетплейса.

Ранее сообщалось, что промышленный запуск трех пилотных платформ в рамках проекта запланирован на 2019 год и станет возможен после принятия необходимых законодательных изменений. Также технологическая готовность платформы по банковским вкладам на базе Московской биржи будет обеспечена согласно графику - в феврале 2019 года. Согласно данным ЦБ на конец января, к проекту уже присоединилось 20 банков.

Маркетплейс - система, объединяющая платформы для осуществления финансовых сделок, витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах и услугах и ботов (специализированных алгоритмизированных консультантов) для подбора этих услуг физическим лицам. На первом этапе физлицам будут доступны открытие вклада и покупка облигаций, указывал ЦБ в своих материалах.