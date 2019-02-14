Экологическую оценку проекта автодороги Кисловодск - Сочи завершат в августе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Эксперты проведут экологическую оценку проекта новой автодороги Кисловодск - Сочи до августа. Об этом в четверг сообщил ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня проект находится на стадии согласования, самый для нас сложный вопрос - это трассировка через Кавказский заповедник… Законодательство не дает права пройти через федеральный заповедник без изъятия земель. Поэтому сегодня делается оценка воздействия изъятия земель [на окружающую среду], и по ее результатам будет приниматься решение - быть этому проекту или не быть", - сказал Владимиров.

"Сроки - мы должны к августу закончить оценку воздействия [на окружающую среду]", - добавил он.

Владимиров отметил, что вопросы сохранения природы являются первостепенными. "Это атмосферный заповедник... поэтому нужно все оценить", - подчеркнул губернатор, добавив, что жертвовать природой "ради сиюминутной выгоды нельзя".

Ранее власти Ставропольского края презентовали проект автотрассы Кисловодск - Черкесск - Сочи, которая сократит путь между двумя курортами с 600 км до 290 км. Основная часть пути проходит по уже существующим дорогам Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края, для завершения строительства нужно проложить 95 км. Основные опасения вызывает прокладка маршрута, которая может затрагивать Кавказский биосферный заповедник и Сочинский национальный парк, кроме того, необходимы еще два тоннеля. Проект рассчитывался на три года, ориентировочная стоимость оценивалась в 65-80 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.