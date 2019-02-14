Курс доллара превысил 67 рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже вырос на 53 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 67,05 рублей за единицу, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 15 января 2019 года.

При этом курс евро к рублю на Мосбирже подрос по состоянию на 15:09 мск на 55 копеек, до 75,45 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% и составила $64,55 за баррель.