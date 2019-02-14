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Российский инвестиционный форум - 2019

Костин заявил, что потерял интерес к действиям международных рейтинговых агентств

По словам главы ВТБ, они не влияют на функционирование банка

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что потерял интерес к действиям международных рейтинговых агентств, так как они не влияют на функционирование банка. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Если честно, я немножко к этому интерес потерял, потому что заимствовать больше не можем на рынках, на фондирование не влияет. На нас больше влияет ключевая ставка ЦБ и позиция ФРС США. Вот что влияет, а наши рейтинги ни на что не влияют", - отметил он.

Костин также считает, что решения рейтинговых агентств не влияют на стоимость акций ВТБ, так как она определена тем, "насколько испуган инвестор сегодня предстоящими санкциями".

"Поэтому, если совсем откровенно, какой рейтинг, больше, меньше... На нашу деятельность никак не влияет", - сказал он.

Первый заместитель Костина Юрий Соловьев отметил, что Россия сильно недооценена международными рейтинговыми агентствами. "Есть политическая составляющая. Фундаментально Россия - одна из лучших макроэкономических стран в рейтинге, что точно не отражено в рейтингах", - подчеркнул он.

Международное рейтинговое агентство Fitch 15 февраля должно пересмотреть суверенный рейтинг России.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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