Единый бренд фармхолдинга АФК "Система" и ВТБ будет создан в марте

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Единый бренд фармацевтического холдинга, создаваемого АФК "Система" и банком ВТБ на базе активов "Оболенское" и "Биннофарм", будет определен в марте. Об этом рассказал журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Да, обязательно [будет единый бренд у фармхолдинга]. Уже в начале марта появится", - сказал он.

В конце прошлого года стало известно, что АФК "Система" и ВТБ купят у компании Alvansa Ltd 95,14% АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm - входит в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity) совместно с менеджментом фармпредприятия. Тогда отмечалось, что общая сумма инвестиций составила 15,5 млрд рублей.

Цель приобретения "Оболенского" заключается в создании фармацевтического холдинга после объединения фармпредприятия с компанией "Биннофарм" (входит в "Систему"). Предполагается, что холдинг будет создан в первой половине 2019 года. Производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области.

Партнеры будут вкладываться в фармпредприятие через компанию Ristango Holding Limited (входит в список аффилированных лиц АФК). Для этого ВТБ и АФК "Система" заключили соглашение о приобретении доли банка в Ristango Holding не позднее трех лет с момента сделки.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы могут присоединиться к сделке по приобретению "Оболенского" только в начале 2019 года - после того, как стороны смогут согласовать необходимые условия. Объем инвестиций АФК в предприятие составляет 1,83 млрд рублей, а эффективная доля в рамках сделки - 11,7% "Оболенского".