Начало эксплуатации моста Благовещенск - Хэйхэ может быть отложено до осени 2020 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Начало эксплуатации трансграничного автомобильного моста через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ может быть отложено до осени 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Амурской области Василий Орлов.

Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который свяжет российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, был дан в конце 2016 года. Общая длина моста составит более километра. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов порядка 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.

"Мы говорим о том, если мост у нас будет готов к эксплуатации ко второму кварталу 2020 года, (механически готов к концу 2019 года плюс три-четыре месяца на пусковые работы и оформление), то по основному пункту пропуска сегодня звучит дата - конец лета-начало осени 2020 года. Сдвижка на полгода пока. <...> Мы точно понимаем, что это уже мертвая зона. <...> Возможно, еще будут сдвижки", - сказал губернатор.

Он также отметил, что выходом из этой ситуации может стать создание для работы в промежутке в полгода временного пункта пропуска. Подобным образом уже реализовывался пункт пропуска в Крыму. "Мы изучали и знаем, что он применим для нас. До того момента, как будет введен основной пункт пропуска, будет функционировать временный. Он не сможет обслуживать пассажиров, но сможет обслуживать грузовой транспорт. <...> Конечно, будет ненормально, если мы построим мост и по нему нельзя будет ездить, потому что нет соответствующей инфраструктуры", - отметил губернатор. По его словам, власти в регионе предлагали построить пункт пропуска в рамках концессионного соглашения и передать безвозмездно в собственность государству. Однако законодательство и нормативная база не позволяют это сделать. Поэтому пришлось пойти по более сложному пути, заложить средства в госпрограмму.