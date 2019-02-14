АФК "Система" не планирует продавать оставшиеся в прямом владении 5% МТС-банка

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует продавать оставшиеся у корпорации после сделки с оператором МТС 5% акций МТС-банка, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Нет, не планируем. Пусть будут, чем они мешают. Это для себя оставили", - сказал он.

12 февраля АФК "Система" продала 39,5% МТС-банка оператору МТС за 11,4 млрд рублей. В результате сделки доля корпорации в капитале МТС-банка уменьшилась до 5%, а доля выросла с 55,2% до 94,7%.

Евтушенков, комментируя планы использования средств, полученных от продажи доли в банке, отметил: "Денег много не бывает". При этом он не исключил, что эти средства могут пойти в том числе на другие сделки.

Эффективная доля "Системы" в МТС составляет чуть более 50%. В июле 2018 года "Система" продала МТС 28,6% акций МТС-банка за 8,3 млрд рублей. Тогда МТС увеличил долю в капитале кредитной организации до 55% с 28,63%, а доля АФК снизилась до 43,3% с 71,9%.

МТС-банк входит в топ-50 крупнейших российских банков по величине активов. Согласно отчету по МСФО, за девять месяцев 2018 года активы банка выросли на 3,6% и составили 147,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 9% и достигла 673 млн рублей.