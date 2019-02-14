Глава Дагестана рассчитывает, что запуск поезда из Махачкалы в Баку поспособствует туризму

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают на запуск нового поезда между Махачкалой и Баку, что поспособствует развитию туризма в регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы и правительства республики по итогам встречи руководителя региона Владимира Васильева с главой компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня мы коснулись такой темы, как туризм. В этой связи очень важным будет и полезным для республики пуск нового поезда между Дагестаном и Азербайджаном, который будет иметь сокращенную процедуру прохождения таможни", - цитирует Васильева пресс-служба.

Глава Дагестана отметил, что "качественное, современное, надежное железнодорожное сообщение для республики является экономически значимым".

"По отдельным направлениям - по Дербенту, туризму, транзитным, дальним перевозкам мы составили специальную программу. Руководство РЖД держит это на контроле, все элементы мы обязательно выполним. Мы видим, что от вас идут предложения - очень интересные для железной дороги. <...> В части возможностей развития мы готовы выступить точками притяжения и даже якорными соинвесторами по ряду проектов, которые будут инициированы республикой", - приводит слова Белозерова пресс-служба.

Вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала - Баку рассматривался властями Дагестана и РЖД в начале апреля 2018 года. В конце октября 2018 года Васильев сообщил, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.