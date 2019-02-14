Власти Забайкалья намерены за семь лет в полтора раза увеличить ВРП

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Комплексный план развития Забайкальского края, разработанный после перехода региона в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), позволит за семь лет в полтора раза увеличить валовый региональный показатель (ВРП). Об этом в четверг сообщил врио губернатора Александр Осипов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ВРП Забайкальского края - менее 300 млрд рублей. В последние годы этот показатель рос небольшими темпами - к примеру, за 2016 год он увеличился лишь на 0,5%. 11 февраля Счетная палата (СП) России сообщила, что выявила отсутствие системных мер развития Байкальского региона, включая Забайкальский край. По оценке СП, консолидированный бюджет региона может быть сбалансирован только к 2030 году.

"Мы согласны со Счетной платой, у нас, действительно, длительный период был несбалансированный бюджет, что привело к тому, что по большинству социальных, инфраструктурных вопросов накоплены проблемы - дороги, электросети, социальные объекты находится в ненадлежащем виде. <...> Мы разработали и представили [вице-премьеру, полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрию Петровичу Трутневу комплексный план развития региона, который позволит в полтора раза увеличить ВРП за ближайшие семь лет, если мы с нужной динамикой будем работать", - сказал Осипов.

Основой этого плана, по его словам, является реализация инструментов развития, которые уже применяют в дальневосточных регионах - например, создание территории опережающего развития "Забайкалье".

Осипов добавил, что в этом году краевые власти "более-менее сбалансируют [региональный бюджет] на выполнение всех первоочередных социальных обязательств, содержание ЖКХ, автодорог". "Думаю, что работа Счетной палаты позволит нам эффективнее решать вопросы по приведению [бюджетных параметров] в нормальное состояние", - подчеркнул врио губернатора.

В среду депутаты законодательного собрания Забайкальского края приняли поправки в бюджет региона на 2019 год, увеличив его доходы более чем на 3 млрд рублей - до 61,5 млрд рублей. Основная часть этих средств будет направлена на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и на участие Забайкальского края в реализации нацпроектов.