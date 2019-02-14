В Ростовской области построят индустриальный парк стоимостью 10 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Промышленный парк с объемом инвестиций 10 млрд рублей планируется построить в Ростовской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства по итогам соглашения, подписанного в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Российский девелопер промышленных объектов PNK Group реализует в Ростовской области собственный индустриальный парк "PNK Парк Ростов-на-Дону", в который планируется инвестировать порядка 10 млрд рублей. Согласно генплану, на территории индустриального парка возможно возведение промышленных объектов общей площадью 470 тыс. кв. м. В парке можно будет создать около 2 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под промпарк выделен земельный участок недалеко от трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе: в 7 км от Ростова-на-Дону и в 20 км от аэропорта "Платов". Предполагается, что в промпарке можно будет организовать склад, распределительный центр или производство. Соответственно, объекты подойдут для ритейлеров, логистических, дистрибьюторских и производственных компаний.

На данный момент начато строительство нулевого цикла, прокладываются инженерные коммуникации. Проект будет реализован в несколько этапов; первый этап, создание складского комплекса, будет завершен уже в этом году. Также все готово для возведения первого корпуса площадью 32 тыс. кв. м.

PNK Group - российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле PNK Group 28 индустриальных парков. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.