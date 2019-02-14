Проекты в сфере АПК почти на 7 млрд рублей планируется реализовать в Тульской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Тульской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписало соглашения с инвесторами о реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса на сумму около 7 млрд рублей. Наиболее крупные из них заключены с компаниями "Мираторг", "Птицефабрика "Тульская" и "Агрофармтрест", сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Компания "Мираторг" планирует реализовать в Тульской области два крупных инвестиционных проекта. Так, "Брянская мясная компания", входящая в структуру агрохолдинга, намерена создать три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота, инвестиции составят 3 млрд рублей. "Мираторг-Орел" планирует построить предприятие по переработке плодоовощной продукции и картофеля, объем вложений - порядка 1,2 млрд рублей", - сказали в пресс- службе.

Соглашение о сотрудничестве по этим проектам подписали глава региона Алексей Дюмин и президент "Мираторга" Виктор Линник. "Реализация проектов позволит укрепить позиции Тульской области в производстве овощной продукции, увеличить в регионе поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Планируется создать 180 рабочих мест", - сообщил журналистам Дюмин по итогам заключения соглашения.

Проект, стоимость которого превышает 1,4 млрд рублей, намерена реализовать "Птицефабрика "Тульская". Инвестиции, по данным пресс-службы, позволят вдвое увеличить производство куриного яйца до 467 млн штук в год, дополнительно создать 110 рабочих мест. Фирма "Агрофармтрест" направит около 1 млрд рублей в создание в Суворовском районе племенной базы крупного рогатого скота и строительство завода по переработке молока и производству спортивного питания. "В 2018 году компания завершила строительство современного животноводческого комплекса, мы приветствуем ее планы по дальнейшему развитию", - отметил Дюмин.

Соглашение, подписанное с компанией "Кубагро", подразумевает инвестиции в объеме 250 млн рублей в проект по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это поможет сформировать собственную сырьевую базу для регионального переработчика масличных культур - компании "Кубань-Масло", добавили в пресс-службе.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.