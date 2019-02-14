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Российский инвестиционный форум - 2019

Поддержка несырьевого экспорта регионов РФ в 2019 году увеличена в шесть раз

Министр финансов Антон Силуанов также добавил, что субъекты России должны привлечь к организации экспорта предприятия малого и среднего бизнеса

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки регионов России на развитие несырьевого экспорта в текущем году увеличен в шесть раз, до 3,5 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я хочу отметить, что в этом году уровень поддержки регионов (на развитие несырьевого экспорта - прим. ТАСС) увеличен в шесть раз, до 3,5 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Он также сообщил, что в рамках национального проекта по развитию экспорта количество предприятий-экспортеров должно быть увеличено не менее чем вдвое. "Задача стоит по вовлечению бизнеса в число экспортеров. Увеличить количество предприятий, которые занимаются экспортом,  не менее чем в два раза", - добавил Силуанов.

Он также отметил, что субъекты России в свою очередь должны привлечь к организации экспорта предприятия малого и среднего бизнеса, обладающие такими возможностями и потенциалом, а Российский экспортный центр - помочь с определением рынков и выходом на них.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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