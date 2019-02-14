Северный морской путь свяжет Ленинградскую область и Камчатский край

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область и Камчатский край планируют развивать транспортный коридор для перевалки грузов по Северному морскому пути. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи главы регионов Александр Дрозденко и Владимир Илюхин.

"Мы работаем над очень большим проектом, который может связать Камчатский край и Ленинградскую область. Он связан с перевозкой грузов Северным морским путем и важен не только для двух регионов, но и для России, Европы и Азии [в целом], потому что Севморпуть на 40% уменьшает расходы по доставке грузов на топливо и на 23 дня сокращает маршрут", - сказал губернатор Ленинградской области, не раскрыв детали проекта.

Глава Камчатского края назвал освоение Северного морского пути перспективным направлением. "Мы очень надеемся, что подписанное соглашение даст нам возможность в самое ближайшее время приступить к реализации проекта по строительству глубоководного порта в Авачинской бухте у нас на Камчатке, решить проблему перевалки грузов Северным путем для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что это огромный рынок", - сказал Илюхин.

Ранее Дрозденко сообщал, что Ленинградская область ведет переговоры о создании новых возможностей доставки контейнерных грузов из стран Азии через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы. В свою очередь, власти Камчатки работают над проектом морского перегрузочного терминала в Авачинской бухте. Терминал облегчит перевалку грузов с судов тяжелого ледового класса на суда более легкого класса для поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Регион географически расположен так, что при освоении Северного морского пути самым высокоширотным незамерзающим портом может быть порт Петропавловск-Камчатский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.