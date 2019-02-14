Минэкономразвития предлагает перезапустить проект Visit Russia в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Существующую систему продвижения российского турпродукта для иностранцев Visit Russia необходимо перезапустить в 2019 году. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин, выступая на Российском инвестиционном форуме.

По его словам, "борьба за туриста" на международном рынке - это задача, которая решается во многом с помощью государства. При этом в мировой практике продвижение туристических брендов реализуется государством совместно с бизнесом и регионами, отметил Галкин.

"У нас основная задача в этом году систему Visit Russia перезагрузить. И государство должно подставить необходимое плечо для того, чтобы продвижение России в международном периметре было синхронизировано с продвижением регионов РФ и бизнеса", - сказал он.

Для этого, по словам Галкина, можно создать федеральный центр маркетинга, который мог бы продвигать российский турпродукт на внутреннем и внешних рынках.

Офисы Visit Russia открываются на условиях государственно-частного партнерства. Они призваны продвигать российский турпродукт за рубежом. Сейчас российские туристические офисы расположены в таких странах, как Китай, Иран, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Испания, Австрия, Британия, Германия, Кувейт и др.