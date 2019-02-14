CNBC: JPMorgan Chase разработал собственную криптовалюту

ТАСС, 14 февраля. Финансовый холдинг JPMorgan Chase, входящий в "большую четверку" банков США, разработал собственную криптовалюту. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNBC.

По ее данным, ограниченное внедрение криптовалюты, которая получила название JPM Coin, начнется в ближайшие несколько месяцев. Созданные программистами банка цифровая валюта позволит клиентам банка мгновенно осуществлять переводы и станет первой криптовалютой, созданной крупным американским банком.

Как рассказал телеканалу представитель банка Умар Фарук, первоначально планируется использовать JPM Coin для международных денежных переводов между корпоративными клиентами, а затем - для операций с ценными бумагами.

JPMorgan Chase рассчитывает, что положение первопроходца и очень высокая доля холдинга на рынке корпоративных платежей позволят ему успешно внедрить новую для банковского сектора США технологию.