Более 40 инновационных проектов создадут в Пермском крае при поддержке РВК

СОЧИ, 14 февраля./ТАСС/. "Российская венчурная компания" (РВК) и руководство Пермского края планируют в ближайшие три года создать в регионе более 40 инновационных технологических проектов по приоритетным направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ). Соглашение об этом, включающее в себя так называемую дорожную карту сотрудничества, партнеры подписали 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Дорожная карта направлена на поддержку технологических компаний Пермского края, которые работают на рынках НТИ - в сфере производственных технологий, здравоохранения и персональной медицины, беспилотного автотранспорта, умной энергетики. Ожидается, что в течение трех лет в регионе будут созданы более 40 технологических проектов по приоритетным направлениям НТИ, в том числе как минимум три компании с ежегодной выручкой более 500 млн рублей", - говорится в материалах к подписанию соглашения.

Партнеры намерены создать в Пермском крае "единое окно" для получения представителями технологических компаний консультаций по финансовой и не финансовой поддержке, а также сформировать венчурный фонд с привлечением частных инвесторов для финансирования проектов НТИ в регионе.

Кроме того, в крае должны появиться тестовые площадки для пилотного внедрения и демонстрации технологий НТИ и должны быть сформированы корпоративные акселераторы для проектов НТИ, в том числе на базе франшизы GenerationS от РВК.

"В регионе будет создана комплексная инфраструктура для развития высокотехнологического бизнеса - от венчурных инструментов финансирования до акселерационных программ и образовательных мероприятий. Кроме того, компании Пермского края получат единую "точку входа" для включения в сообщество НТИ и доступа к федеральным механизмам поддержки", - сказал по итогам подписания генеральный директор РВК Александр Повалко.

По его словам, в регионе будет сформирована инфраструктура для кооперации научного и бизнес-сообщества и открыто пространство для коллективной работы "Точка кипения. Пермь".

О РВК и НТИ

РВК - один из ведущих институтов развития России, стимулирующий создание в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполняющий функции Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и обеспечению условия для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.