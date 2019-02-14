Третью очередь частного индустриального парка "Мастер" в Ставрополе завершат в 2020 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Реконструкция площадей для третьей очереди частного индустриального парка "Мастер" в Ставрополе завершится к концу 2020, сообщила в четверг пресс-служба губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с гендиректором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Создание первых двух очередей завершено, там работают более 50 резидентов в сферах реализации запчастей для прицепной техники, разработки программного обеспечения для автоматизации, переработки полимеров, производства изделий из ПВХ, установок глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Инвестор вложил в создание инфраструктуры первых двух очередей 200 млн собственных средств, также проект получил господдержку в размере 100 млн в виде субсидии по линии Минэкономразвития РФ.

"Третья очередь площадью до 60 тыс. кв м находится в стадии реконструкции. Достигнуты договоренности о завершении соответствующих работ до конца 2020 года - таким образом, вся площадь парка будет подготовлена для размещения новых резидентов", - говорится в пресс-релизе.

Индустриальный парк "Мастер" расположен на базе бывшего завода "Автоприцеп-КамАЗ" в северо-западном районе Ставрополя. Он создан в рамках соглашения между правительством края и группой компаний "Камаз", заключенного в 2014 году. Парк открылся в 2016 году, впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки).

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.