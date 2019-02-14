Глава Тувы не согласен с определением республики как беднейшего региона РФ

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Статистические данные, позволившие отнести Туву к беднейшим субъектам РФ, не учитывают разведение домашнего скота в подсобных хозяйствах, которое в республике носит массовый характер. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на главу Тувы Шолбана Кара-оола.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Туву самым бедным регионом России, где уровень бедности составляет 41,5%.

"Давайте повнимательнее посмотрим, кого Росстат относит у нас к бедным. По существующей методике, бедными считаются все, у кого доход меньше прожиточного уровня, то есть 11 тыс. в месяц, или порядка 130-140 тыс. рублей в год. <...> Эта же методика требует от властей относить к безработным не только людей в трудной жизненной ситуации, но и владельцев личных подсобных хозяйств. В Туве сегодня около 40 тыс. семей занимаются разведением скота в статусе именно ЛПХ", - процитировали в пресс-службе Кара-оола.

По его словам, в тувинских ЛПХ в совокупности насчитывается от 300 до 1 тыс. голов мелкого рогатого скота. При этом рыночная стоимость небольшой отары составляет около 1,5 млн рублей. "Это в десять раз больше официально установленной черты бедности. И, тем не менее, закон позволяет считать владельца такого ЛПХ бедным, а Туву, соответственно, - самым бедным регионом", - подчеркнул Кара-оол.

Он отметил, что после девяностых годов жители Тувы сделали ставку на традиционное ведение хозяйства - отгонно-пастбищное животноводство. "Эти малозатратные формы содержания скота дали свои плоды, которые не учитываются в отчетах. А Тува, где поголовье овец оценивается в 1,3 млн, сейчас лидирует в Сибирском федеральном округе по мелкому рогатому скоту. У нас есть чабаны-тысячники, которые живут исключительно натуральным хозяйством, обеспечивая себя и детей", - отметил глава региона.

Кара-оол признал, что по показателям уровня бедности республика находится в "зоне риска". Поэтому в регионе все силы брошены на решение инфраструктурных проектов, так как транспортная доступность республики даст возможность преодолевать существующие проблемы.