В Ингушетии построят завод детских гигиенических средств стоимостью 800 млн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Делегация Ингушетии подписала соглашение о строительстве в республике завода по производству детских санитарно-гигиенических средств стоимостью порядка 800 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг рассказал министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.

Документ подписан с компанией "БестБренд" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. "Мы подписали соглашение о строительстве в регионе завода по производству детских санитарно-гигиенических средств, это преимущественно подгузники и салфетки, но в будущем, при должной работе, ассортимент производимых товаров будет увеличиваться. Сумма инвестиционного проекта составляет около 800 млн рублей, из них объем федерального финансирования составит более 300 млн рублей", - сказал Торшхоев.

По его словам, начать реализацию проекта планируется в этом году. "Мы планируем ... в 2020 году сдать объект в эксплуатацию. Мы считаем, что, с учетом роста рождаемости в регионе, продукция завода будет весьма востребована на нашем рынке. Впоследствии, при наращивании объемов производства, можно будет выйти на рынки регионов страны", - добавил министр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.