Промсвязьбанк рассчитывает запустить первый проект в рамках ГЧП до конца года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк рассчитывает запустить финансирование первого проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) до конца 2019 года. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил ТАСС директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин.

"Мы рассчитываем, что первый проект у нас пройдет до конца года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что клиенты банка уже предложили ряд проектов для финансирования в рамках государственно-частного партнерства с привлечением Промсвязьбанка: "Мы рассматриваем крупные проекты, связанные с инфраструктурой, железными и автомобильными дорогами, проекты по ЖКХ, утилизации отходов, по теплоэнергетике. Ряд проектов по медицине. Есть очень интересные предложения, которые дают хорошую доходность для банка", - пояснил Шашкин.

Он отметил, что теперь цель банка на ближайшие три года - войти в пятерку крупнейших кредитных организаций по участию в проектах ГЧП.

Ранее на полях Российского инвестиционного форума Шашкин заявил, что в Промсвязьбанке было принято решение о создании отдельного департамента государственно-частного партнерства, который займется проектами в здравоохранении и смежных областях.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.