Самарская область и Сбербанк стали лауреатами национальной премии в сфере инфраструктуры

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лауреаты Национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра" объявлены в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщается на сайте Росконгресса, в 2018 году на участие в конкурсе поступило более 100 заявок из 36 регионов России.

"Лауреатом премии в номинации "Квалифицированный заказчик" признано правительство Самарской области, стабильно демонстрирующее эффективную проектную работу и управление инвестиционным портфелем региона... Лучшей финансирующей организацией с наибольшим показателем по количеству проектов, прошедших стадию финансового закрытия за конкурсный период, стал Сбербанк", - говорится в сообщении.

Лучшим частным инвестором признана Группа "ВИС". Компании КПМГ, Capital Legal Services и АИКОМ стали лауреатами в номинации "Лучший консультант".

Отдельно были отмечены лучшие проекты государственно-частного партнерства в сфере экологии, ЖКХ, развития городской среды и социальном секторе. Среди победителей - проект строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске, модернизация системы водоснабжения и водоотведения Архангельска, проект по строительству полигона ТКО в Нефтеюганском районе ХМАО и "умные остановки" Нижнего Новгорода.

Лучшим проектами в сфере транспорта стали проект по созданию участка Северного широтного хода "Обская - Салехард - Надым", строительство дороги Коротчаево - Красносельскуп и моста через реку Пур. Сделкой года признан проект по строительству, реконструкции и эксплуатации аэропорта Нового Уренгоя.

Национальная премия в сфере инфраструктуры "Росинфра" учреждена Национальным центром государственно-частного партнерства в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в России.