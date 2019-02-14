Реконструкция стадиона в Сыктывкаре к ЧМ-2021 оценивается в 1,7 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сыктывкар готовится принять в 2021 году чемпионат мира по хоккею с мячом. В ходе подготовки к чемпионату будет проведена реконструкция центрального стадиона, работы предварительно оцениваются в 1,7 млрд рублей, рассказал в интервью ТАСС глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Проведение игр чемпионата мира планируется в марте-апреле 2021 года на республиканском стадионе города Сыктывкара. Для подготовки стадиона к чемпионату мира и выполнения требований регламента его проведения необходима реконструкция стадиона. Строительно-монтажные работы по реконструкции планируется завершить в декабре 2020 года. Их предварительная стоимость составляет 1,7 млрд рублей", - сказал ТАСС глава республики.

По его данным, планируется провести полную реконструкцию основной арены стадиона, северной, южной и западной трибуны стадиона с помещениями под трибунами, а также реконструкцию запасного поля стадиона. В ходе реконструкции запасного поля планируется обустройство спортивного ядра с круговой и прямой беговой дорожкой, футбольного поля с искусственным травяным покровом для использования летом и поля с искусственным льдом для игры в хоккей с мячом для использования зимой, универсальной игровой площадки. Также будет выполнено современное ограждение спортивного сооружения, освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло.

"На данный момент разработана документация по описанию и обоснованию внешнего и внутреннего вида стадиона. Подготовлено и утверждено техническое задание на реконструкцию объекта. Подготовлена аукционная документация на выполнение проектно-сметной документации, проектирование должно быть завершено до 15 августа этого года", - добавил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что правительство региона отказалось от строительства Ледового дворца стоимостью в 4,5 млрд рублей для проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею с мячом. Вместо этого будет реконструирован республиканский стадион в Сыктывкаре, на разработку проектно-сметной документации в региональном бюджете 2019 года выделено 50 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.