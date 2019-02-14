Силуанов: изменения валютного законодательства повысят экспортные возможности компаний РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ ставит перед собой задачу существенно изменить действующее валютное законодательство, в результате чего экспортные возможности компаний будут заметно улучшены, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы в правительстве гораздо либеральнее себя чувствуем, чем наши партнеры в Центральном банке. Но тем не менее нашли определенные шаги по либерализации валютного законодательства - будет простое понятное законодательство в части и валютной выручки, и системы расчетов по счетам за рубежом и будет проще вести этот бизнес. А я думаю, это один из самых главных вопросов в реализации экспортных возможностей, поэтому видим здесь задачу правительства по существенному изменению действующего законодательства", - сказал он.

Силуанов отметил, что вопросы снижения административных барьеров для экспортных компаний так же важны, как и вопросы поддержки промышленности, продвижения товаров.

"У нас еще валютное законодательство, к сожалению, такое косное, оно еще из Советского Союза, когда доллары нельзя было обменять на рубль, не получив за это уголовную ответственность, - сказал он. - Огромные старые неповоротливые системы наказания, привлечения к ответственностям - они еще сохранены".