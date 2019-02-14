Власти Омской области и "Газпром" рассматривают возможность газификации севера региона

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области ведет предварительные переговоры с компанией "Газпром" о возможности строительства газопровода на север региона, где истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение не в состоянии удовлетворить выросшее потребление топлива. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Александр Бурков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Из-за сильных холодов, пришедших в регион в начале февраля, потребление газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере области выросло в 1,5-2 раза, а истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает их газом, не может увеличить добычу. В Знаменской районной больнице из-за ограничения газоснабжения стала падать температура, и все тяжелобольные были переведены в Тару. Также от газоснабжения были отключены промышленные предприятия и 307 потребителей, у которых есть альтернативные источники отопления. В настоящий момент региональный Минпром рассматривает возможность поэтапного возобновления подачи газа, так как аномальные морозы покинули регион.

"Мы к 2020 году закончим газификацию Большереченского района (центральная часть региона - прим. ТАСС). <…> сегодня есть предварительные разговоры с "Газпромом" о том, чтобы довести [газопровод] до Тары и оттуда дальше на север", - сказал Бурков.

Он подчеркнул, что говорить о возможности реализации и стоимости этого проекта пока преждевременно. "Сейчас только предварительные разговоры, потом будет проектная работа, а потом будет понятна стоимость - но это огромные деньги. Надо закончить газификацию Большереченского района, а там остается [до Тары] 100 км - думаю, это реалистично", - считает глава региона.

По словам Буркова, проблема газификации актуальна для всего сибирского региона, включая сам Омск. "К сожалению, большая часть левого берега города тоже не имеет газа, а на правом газ через газгольдеры. Сейчас разрабатывается программа [газификации] на 2020-2025 годы", - сказал губернатор, добавив, что руководство "Газпрома" в 2017 году согласилось увеличить финансирование программы газификации региона с 250 млн рублей до 1,08 млрд рублей. "Я думаю, что новая программа [на 2020-2025 годы] тоже должна получить увеличение в разы объемов финансирования", - отметил Бурков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.