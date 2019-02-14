Мурманский транспортный узел расширят контейнерным и нефтяным терминалами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Контейнерный и нефтяной терминалы планируется построить в Кольском заливе в рамках проекта Мурманского транспортного узла. Об этом заявила в интервью ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"В перспективе планируется построить контейнерный и нефтяной терминалы", - сказала глава региона, не назвав сроков реализации проектов.

Это позволит нарастить объемы перевалки грузов через мурманский порт. При этом за последние годы объем перевалки уже вырос вдвое - с 30 млн тон до 60 млн тонн в год. Как отметила губернатор, этому способствуют преимущества Кольского залива - незамерзающего и глубоководного.

Создание Мурманского транспортного узла, начатое несколько лет назад, предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути.

В рамках проекта на Западном берегу Кольского залива уже создается угольный терминал "Лавна", рассчитанный на перевалку до 18 млн тонн угля, а также терминал по перевалке удобрений. "Эти два проекта уже существуют, определены объемы и источники финансирования", - отметила Ковтун. Также есть решение о строительстве в губе Ура терминала по перевалке сжиженного газа "Новатэка".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.