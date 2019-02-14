"Мираторг" направит 2,5 млрд рублей для расширения производства в Калининградской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Агрохолдинг "Мираторг" планирует направить 2,5 млрд рублей в расширение производства замороженных мясных полуфабрикатов в Гурьевском районе Калининградской области. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Мы заключили соглашение с Калининградской областью, увеличим производство на 26 тыс. т. Инвестиции составят 2,5 млрд рублей", - сказал он.

Глава компании уточнил, что инвестиции рассчитаны на полтора года, однако, скорее всего, компания освоит их быстрее. Планируется, что новая линия по выпуску полуфабрикатов обеспечит производство около 20 наименований продуктов с использованием собственного мясосырья. Сейчас, по словам Линника, мощность завода полуфабрикатов в Калининградской области составляет 55 тыс. т. Предприятие специализируется на производстве бургеров и наггетсов.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 г., является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки.