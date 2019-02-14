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DPA: Apple возвращает в продажу в Германии iPhone 7 и iPhone 8

При этом компания прекратит поставку в ФРГ моделей с чипами компании Intel

ТАСС, 14 февраля. Компания Apple вновь будет продавать в Германии смартфоны моделей iPhone 7 и iPhone 8, однако только с компонентами от Qualcomm. Как сообщает в четверг агентство DPA, таким образом компания выполняет решение окружного суда в Мюнхене о том, что Apple нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm.

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"Для того чтобы обеспечить немецкий рынок всеми моделями iPhone, мы вынуждены прекратить поставку в Германию моделей с чипами компании Intel и поставить наши телефоны с чипами Qualcomm", - сказал представитель Apple.

В конце 2018 года Qualcomm, выпускающая комплектующие для смартфонов, выиграла у Apple в Германии патентный спор, связанный с технологией, которая позволяет дольше работать батарее iPhone. Окружной суд в Мюнхене постановил, что Qualcomm отныне может требовать запрета продаж в Германии моделей iPhone 7, iPhone 8, а также iPhone X прошлого года выпуска. На новые модели iPhone XS и iPhone XR в любом случае возможный запрет распространяться не будет. Китайская компания воспользовалась своим правом и заставила Apple убрать эти смартфоны с полок магазинов в Германии.

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