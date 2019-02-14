Власти Адыгеи и "Автодор" будут вместе развивать придорожный сервис в республике

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи и госкомпания "Российские автомобильные дороги" будут вместе развивать придорожный сервис с использованием отечественных компонентов в республике. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона Мурата Кумпилова по итогам его встречи с председателем правления госкомпании Вячеславом Петушенко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Руководство компании поддержало инициативу республики по развитию придорожного сервиса с использованием национальных компонентов, что в свою очередь повысит узнаваемость и туристскую привлекательность Адыгеи", - сказал собеседник агентства. По его словам, в рамах встречи были рассмотрены проекты, реализуемые госкомпанией в регионе, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь идет о возможности строительства новых дополнительных автомобильных подходов со стороны Адыгеи к черноморскому побережью.

Как подчеркнул Кумпилов, республика является связующим звеном на кратчайшем пути к черноморскому побережью и административным центрам ЮФО. Кроме того, с открытием Крымского моста увеличился туристический трафик, в частности, через Адыгею. "Для решения этой задачи в Адыгее при поддержке "Автодора" реализуется ряд проектов - ведется строительство развязки возле аула Тугургой и развязки возле поселка городского типа Тлюстенхабль", - сказали в пресс-службе.

"Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии республики, находящиеся вблизи Краснодара и федеральной трассы М4 "Дон", - пояснил Кумпилов. Потому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог. "Нам важно в полной мере обеспечить безопасность и комфортность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона", - подчеркнул Кумпилов, слова которого цитирует пресс-служба.

Петушенко отметил, что федеральная поддержка в реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках развития инфраструктуры юга страны. "У нас есть определенные планы по южному направлению, рассматриваем разные варианты его развития. После исследовательских работ на правительственной комиссии мы предложим минимум два варианта. Стоит задача не точечно решать проблемы, а комплексно подходить к развитию транспортной инфраструктуры южного направления", - цитирует пресс-служба слова Петушенко.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.