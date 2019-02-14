Промсвязьбанк рассматривает финансирование медицины совместно с институтами развития

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк рассматривает возможность финансирования здравоохранения совместно с институтами развития и другими кредитными организациями. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума заявил руководитель дирекции по работе с предприятиями рыночных отраслей Промсвязьбанка Андрей Черковец.

"Да, почему нет? Конечно. И с банками, и с институтами развития", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности взаимодействия Промсвязьбанка с другими банками в вопросе финансирования здравоохранения.

"Промсвязьбанк, являясь опорным банком ОПК, все равно остается универсальным и развивает все направления, присущие любому коммерческому банку. Мы работаем со всеми ключевыми отраслями нашей экономики. И как банк, являющийся стратегическим, конечно, видим для себя эту цель - поддержку здравоохранения, медицины. Мы готовы финансировать проекты, выступать в государственно-частном партнерстве с инвесторами, с теми, кто готов вкладываться в медицину", - объяснил Черковец интерес банка к вопросу здравоохранения.

Накануне директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин сообщил, что банк в этом году готов профинансировать сферу здравоохранения на сумму до 113 млрд рублей.