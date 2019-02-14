На Ставрополье построят сад на 300 га и фруктохранилище

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сад по суперинтенсивной технологии общей площадью 300 гектаров и современное фруктохранилище за 1,5 млрд рублей планирует создать на Ставрополье агрохолдинг "Рокада" до 2021 года. Как сообщает пресс-служба губернатора края, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между правительством Ставрополья и компанией заключено соглашение о сотрудничестве в агропромышленном комплексе.

"В качестве площадок для сада рассматриваются Минераловодский городской округ или Кочубеевский район. В планах компании также - строительство фруктохранилища в Невинномысске", - говорится в распространенном сообщении.

Ожидаемая стоимость инвестпроекта составит более 1,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест. Его реализацию предполагается завершить в 2021 году. "Уникальность проекта в том, что помимо производства плодов, мы планируем их переработку - будем изготавливать соки, консервы, сухофрукты", - цитируют в сообщении председателя совета директоров компании Ахмеда Эстамирова.

Как сообщалось, на Ставрополье уже создан питомник по выращиванию собственного посадочного материала с потенциалом производства саженцев суперинтенсивного типа порядка 3 млн штук в год. До 2024 года планируется заложить еще свыше 3 тыс. гектаров садов, что позволит довести валовое производство плодов до 120 тыс. тонн.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.