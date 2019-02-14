Инвестор вложит в строительство семенного завода в Адыгее более 500 млн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Завод в Адыгее, на котором будут производить семена подсолнечника, пшеницы, сои и гороха, возведут в поселке Новый Гиагинского района Адыгеи, инвестиции в новое предприятие превысят 500 млн рублей. Соответствующее соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали премьер-министр Адыгеи Александр Наролин и индивидуальный предприниматель Алексей Волков, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

"Соглашение предполагает строительство семенного завода мощностью до 10,2 тыс. тонн семян ежегодно в поселке Новый Гиагинского района. Инвестор вложит в возведение предприятия более 520 млн рублей. Также будет создана инфраструктура для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Пуско-наладка оборудования, отработка технологии производства планируется в сентябре 2020 года. Реализация инвестпроекта позволит создать 35 новых рабочих мест со средней зарплатой порядка 30 тыс. рублей. С учетом социальной значимости проекта власти региона приняли решение о его сопровождении для снятия всех административных барьеров. Это касается содействия бизнесменам при получении техусловий на подключение к энергоресурсам, выдаче лицензий и разрешительных документов, оформлении земельно-имущественных отношений, проведении консультаций, добавили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.