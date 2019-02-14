В "Сколково" заявили, что около 15% компаний фонда получают выручку за счет экспорта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 15% компаний "Сколково" экспортируют свою продукцию, сообщил председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

"Порядка 15% "сколковских компаний" имеют экспортную выручку, а если мы возьмем только те компании, которые в принципе имеют какую-то выручку, а таких у нас чуть больше половины по понятным причинам, поскольку многие стартапы работают первый год без выручки, то 25% всех компаний работают за рубежом", - сказал Дроздов во время мероприятия в рамках Российского инвестиционного форума "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально".

Он добавил, что есть стремление увеличить эти показатели, однако в этой связи возникают определенные сложности, в частности компании не знают как зайти на иностранный рынок и с каким продуктом лучше всего это сделать.

"Надеюсь, в ближайшее время обсудим с бизнес-школой "Сколково" совместный образовательный проект, направленный на формирование понимания: что делать и куда идти. И далее необходимо формирование нетворкинга, это важно особенно для малых компаний - без посторонней помощи найти контакт с потенциальным клиентом крупным не смогут. Здесь определенный опыт у нас есть, есть контакты с крупными компаниями, они сотнями исчисляются в разных странах мира, то же самое касается выставочной деятельности, бизнес- миссий. Эти компетенции можно использовать для помощи компаниям", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.