Авиакомпания "Азимут" расширит свою маршрутную сеть в аэропортах Ставрополья

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Маршрутная сеть АО "Авиакомпании "Азимут" в двух международных аэропортах Ставрополья будет расширена, планируются полеты в Уфу, Калининград и Самару. Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом заявил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи председатель совета директоров компании Павел Удод.

"Мы предлагаем схему расширения маршрутной сети и в Минеральных Водах, и в Ставрополе. На наш взгляд, потенциал у этих аэропортов достаточно серьезный, есть несколько регионов, с которым мы уже провели переговоры и которые выражают заинтересованность. Это Уфа, Калининград, Самара и другие", - сообщил он на встрече с губернатором Владимиром Владимировым.

По его словам, основная ниша компании - это развитие межрегиональных перевозок на Юг России из регионов Поволжья, центральной России, Урала, Сибири. "И Ставрополь, и Минеральные Воды - это одни из ключевых направлений, которые традиционно пользуются спросом", - сказал Удод.

Владимиров отметил, что увеличение пассажиропотока в воздушных гаванях рассматривается краевыми властями как одна из задач развития региона. "Это рост показателей туризма, общей деловой активности. Мы считаем, что потенциал нашего региона позволяет достичь пассажиропотока в 1,5 млн человек в год в Ставрополе и до 7 млн человек в год на Кавминводах. Мы заинтересованы в этом росте, в том числе, через расширение маршрутной сети, партнерства с авиакомпаниями", - подчеркнул губернатор.

Обсуждение вопросов развития сотрудничества с авиакомпанией будет продолжено, ожидается, что ближайшая рабочая встреча состоится в ближайшем месяце, сообщает пресс-служба.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.