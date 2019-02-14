Стартап из Чечни впервые представили на крупной ежегодной конференции в Дубае

ГРОЗНЫЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Онлайн платформу для планирования и организации выставок, разработанную в Чечне, представили на крупнейшей ежегодной конференции стартапов в ОАЭ Step Conference. Об этом ТАСС сообщил основатель стартапа Expovision Магомед Алиев.

"Мы первые из Чечни, кто представлен на Step Conference. Участие в подобных конференциях дает возможность встретиться с огромным количеством инвесторов, потенциальных партнеров, специалистов. Некоторые компании уже проявили интерес к нашему стартапу и предложили встретиться", - рассказал Алиев.

По его словам, платформа Expovision ориентирована на организаторов, позволяет сэкономить время и деньги за счет автоматизации различных процессов. "Сервис проводит оцифровку выставочных комплексов и дает возможность пользователям пройтись по виртуальной выставке, выбрать место для застройки стенда, сделать визуальное оформление и назначить встречи с потенциальными партнерами через автоматизированную биржу деловых встреч. Есть только косвенные аналоги в мире, но прямых, которые делают оцифровку и предоставляют визуальные решения, нет", - отметил основатель стартапа.

Step Conferenc крупнейший фестиваль экспериментальных технологий на Ближнем Востоке, который проходит в Dubai Internet City с 13 по 14 февраля. В нем принимают участие около 6 тыс. технологических стартапов, инвесторов, предпринимателей и спикеров. В том числе Microsoft,Volkswagen, IBM,Uber, Porsche и т. д.