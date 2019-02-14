En+ не ожидает влияния перерегистрации в РФ на инвестиционную и операционную деятельность

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Изменения в законах РФ позволят En+ перерегистрироваться из офшора без потерь для операционной и инвестиционной деятельности, сообщил ТАСС представитель совета директоров En+ Андрей Шаронов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Компания констатировала, что изменившееся российское законодательство позволяет сделать редомициляцию без потерь с точки зрения инвестиционной привлекательности, текущей операционной деятельности", - сказал он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что обновленный совет директоров En+ подтвердил решение о перерегистрации En+ и "Русала" с острова Джерси на территории России - на острове Октябрьский в Калининграде.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский.

Международной компанией, зарегистрированной в САР, могут стать иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона о САР попасть не смогут. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей за период в шесть месяцев с даты регистрации.

En+ является интегрированным производителем алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии.