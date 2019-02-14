СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" приступит к проектированию северного обхода Твери, который является завершающим этапом создания транспортного кольца вокруг города и частью федеральной магистрали М-11. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Договоренности о начале проектирования достигнуты сегодня. Строительство северного обхода даст возможность завершить создание транспортного кольца вокруг Твери, таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повыситься транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района", - сказал Руденя по итогам встречи с председателем правления "Автодор" Вячеславом Петушенко.

По словам главы региона, Министерство транспорта РФ подтвердило начало проектировочных работ, но точные сроки их выполнения еще не определены.

Как сообщалось, северный обход Твери планируется построить после 2020 года. Он является элементом федеральной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург", расположен на ее участке со 149-го по 208-й км. Ранее в Тверской области были введены в эксплуатацию два участка федеральной трассы - объезды Вышнего Волочка и Торжка. Общая протяженность М-11 составит 669 км.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.