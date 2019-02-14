Сбербанк намерен запустить собственное производство оборудования для инкассации

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сбербанк успешно провел испытания спецконтейнера собственной разработки, который будет использоваться для перевозки наличности. Теперь банк планирует запустить собственное производство данного оборудования, в том числе для продажи другим российским банкам. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"У нас уже прошли испытания спецконтейнеров. В целом нас результаты этих испытаний удовлетворили. Сейчас мы ведем конкретную работу, чтобы поставить их у себя внутри на производство. В этой связи у нас создана компания "Современные технологии контроля". Эта компания будет заниматься производством этих спецконтейнеров, именно российским производством, для нужд Сбербанка и других российских банков", - сказал он.

При этом зампред Сбербанка добавил, что стоимость такого спецконтейнера будет в два раза ниже, чем у западных аналогов, которые банк использует в данный момент.

Также Кузнецов добавил, что помимо спецконтейнеров Сбербанк ведет другие подобные разработки, но не уточнил каких именно.