Президент Татарстана предложил Пензенской области наладить обмен опытом в сфере инноваций

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан и Пензенская область могут развивать сотрудничество и вести обмен опытом в сфере инноваций. Об этом глава Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым на площадке Российского инвестиционного форума в четверг.

"В Вашей области успешно развивается инновационно-производственная инфраструктура, в том числе инженерно-производственный кластер "БиоМед" и технопарк в сфере приборостроения и материало-ведения "Яблочков". <...> Считаю целесообразным наладить обмен опытом и сотрудничество в области разработки и внедрения инноваций развивая взаимное сотрудничество с ОЭЗ Алабуга и Иннополис, а также ТОСЭР в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск", - приводит слова главы Татарстана его пресс-служба.

По словам президента Татарстана, межрегиональный товарооборот на данный момент составляет около 4,2 млрд рублей. Татарстан поставляет в Пензенскую область продукцию машиностроения, бытовую химию и парфюмерию, продукты питания и другое.

Минниханов отметил, что в Пензенской области проживает свыше 86 тыс. татар - это больше 6% всего населения региона. В связи с этим у двух субъектов РФ есть дополнительные возможности сотрудничества по вопросам культуры, образования и молодежной политики. В завершение встречи стороны подписали базовое межрегиональное соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах, на основе которого будет подготовлен план совместных мероприятий.

Подобные соглашения на площадке форума Татарстан подписал также с Карелией и Новгородской областью.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.