Солнечная электростанция на Ставрополье заработает в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Солар Системс" запустит солнечную электростанцию в районе села Старомарьевка Грачевского района на Ставрополье за 14 млрд рублей в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора края, об этом заявил в четверг генеральный директор компании Михаил Молчанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В 2019 году будут введены мощности в 75 МВт из запланированных 100. После того, как станция выйдет на свою проектную мощность, а это должно произойти в апреле 2020 года, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 330 млн рублей в год", - приводит пресс-служба слова Молчанова на встрече с губернатором Владимиром Владимировым.

Молчанов отметил, что сейчас на площадке станции ведутся строительные и монтажные работы, а инвестиции в проект составят порядка 14 млрд рублей. "Это строительство, покупка оборудования - фотоэлектрических модулей и другого", - сказал он.

Владимиров подчеркнул, что инвестору будет оказана вся необходимая помощь в реализации проекта. "За технологиями "зеленой" энергетики будущее. А непосредственно для нашего края строительство солнечной электростанции обеспечит дополнительные рабочие места и новые налоговые отчисления", - сказал глава края.

Российский инвестиционный форум открылся в Сочи в четверг и завершится 15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.