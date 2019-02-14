Власти Ямала планируют построить новый теплоход стоимостью 1,5 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют выделить 1,5 млрд рублей на строительство нового пассажирского теплохода, сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Артюхов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее в ходе ежегодного послания Артюхов сообщал, что на Ямале планируется построить новый теплоход, который будет осуществлять рейсы на расстояния большой дальности быстрее и безопаснее, чем это происходит сегодня.

"Мы ожидаем, что итоговая стоимость будем свыше 1,5 млрд рублей. Это крупный теплоход, аналогов которому в современной России не строилось с момента распада Советского Союза", - сказал Артюхов.

По его словам, верфь, которая займется строительством судна, будет определена в ходе конкурса весной текущего года. "Мы проехали несколько судоверфей, которые будут участвовать. Все, с кем мы общались, очень заинтересованы, потому что для них это тоже вызов", - сказал Артюхов.

Теплоход заменит судно, которое сейчас выполняет рейсы из северных поселений Ямала, добавил губернатор. "К сожалению, существующий флот уже устаревший, сроки эксплуатации существенные и, если появится новое судно, отвечающее самым современным вопросам безопасности, это решит многие вопросы", - пояснил он.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.