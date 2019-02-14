Убытки теплопредприятий в Мурманской области достигнут 10 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Теплопредприятия Мурманской области из-за удорожания мазута в 2019 году получат убытки на 10 млрд рублей. Об этом сообщила в интервью ТАСС в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Объем убытков теплоснабжающих предприятий в 2019 году составит из-за удорожания мазута 10 млрд рублей", - сказала глава региона.

По ее словам, в минувшем году рост цен на мазут, на котором работают 80% теплопроизводителей региона, составил 60%. При этом предприятия не могут повышать тариф для потребителей, и в этой ситуации компенсировать разницу приходится областному бюджету. В 2018 году федеральный центр выделил на компенсацию 1,9 млрд рублей, но это лишь треть от необходимого. "Решение должно быть отдельное по Мурманской области. Это надо компенсировать из федерального бюджета", - сказала Ковтун.

При этом она отметила, что частично решить проблему можно было бы за счет перехода на газ. Первый такой проект может быть реализован за счет терминала по перевалке СПГ "Новатэка", который планируется построить в губе Ура Кольского залива. "Это перевалка 20 млн т, мы обсуждаем использование газа для газификации близлежащей территории, и в перспективе области в целом. Но пока нет решения, как будем осуществлять, хотя это более близкая перспектива, чем строительство трубопровода из Ленобласти".

Компания "ТГК-1", которой принадлежат основные теплопроизводящие мощности в Мурманске, выразила готовность перевести котельные на газ. "Проект должен быть реализован за 3 года. Это большие затраты, потребуется более 3,5 млрд рублей, поэтому тариф не упадет резко", - отметила губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.